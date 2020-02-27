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У Британії два нових випадки коронавірусу, загальна кількість зросла до 15

Четвер, 27 лютого 2020, 12:56

У Великій Британії зафіксували два нових випадки захворювання на коронавірус і загальна кількість хворих зросла до 15 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява британського Управління охорони здоров’я розміщена на сайті уряду.

"Ще два пацієнти в Англії пройшли позитивний тест на COVID-19, і таким чином загальна кількість випадків у Великій Британії зросла до 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові пацієнти були інфіковані в Італії та на іспанському острові Тенеріфе. Їх перевели до спеціалізованих центрів лікарнях у Ліверпуля і Лондона.

Раніше уряд Британії попросив усіх громадян, які відвідували охоплені вірусом території в Італії, самоізолюватися.

Через спалах коронавірусу Італія закрила на карантин 11 міст в Ломбардії і Венето, які приваблюють туристів своїми гірськолижними курортами.

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Коронавірус Велика Британія
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