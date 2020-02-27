В Британии два новых случая коронавируса, общее количество возросло до 15

В Великобритании зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом и общее количество заболевших возросло до 15 человек.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление британского Управления здравоохранения размещено на сайте правительства.

"Еще два пациента в Англии прошли положительный тест на COVID-19, и таким образом общее количество случаев в Великобритании возросло до 15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые пациенты были инфицированы в Италии и на испанском острове Тенерифе. Их перевели в специализированные центры больницах Ливерпуле и Лондоне.

Ранее правительство Великобритании попросило всех граждан, которые посещали охвачены вирусом территории в Италии, самоизолироваться.

Из-за вспышки коронавируса Италия закрыла на карантин 11 городов в Ломбардии и Венето, которые привлекают туристов своими горнолыжными курортами.