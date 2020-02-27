Лавров спробував повчати Албанію, та прем'єр Рама його виправив - посол США

У США помітили, як міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 26 лютого "спробував прочитати лекцію" Албанії щодо ЄС і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Лавров намагався прочитати лекцію Албанії про те, як її "зобов'язання" щодо ЄС і НАТО перешкоджають зв'язкам з Росією. Еді Рама виправив його: "Ми з НАТО чи ЄС не тому, що ми зобов'язані, а тому, що ми так вирішили, і ми пишаємося тим, що належимо до цієї великої родини"", - написала у Twitter посол США в Албанії Юрі Кім.

Вона додала хештег #NATOproud ("НАТО-гордий") до свого повідомлення.

Як цитує ТАСС, Лавров напередодні заявив: "Я вже говорив, що ми готові розвивати відносини настільки інтенсивно, наскільки це комфортно нашим албанським колегам, але пан прем'єр-міністр згадав про зобов'язання, які вони мають перед НАТО і конкретно перед США як перед союзником. Нам також відомо про прагнення Албанії увійти до складу Євросоюзу. Ми це все розуміємо, це є політичною реальністю, але є маса прикладів, коли ніякі зобов'язання, які я згадав, не заважають розвиватися нормальним і добрим відносинам".

МЗС РФ раніше просило Захід відреагувати на позицію Рами, який закликав уряди Косово й Албанії "почати роботу над спільним стратегічним проєктом, який об'єднає албанців до 2025 року".