Лавров попытался поучать Албанию, но премьер Рама его поправил - посол США

В США заметили, как министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля "попытался прочитать лекцию" Албании по ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лавров пытался прочитать лекцию Албании о том, как ее "обязательства" по ЕС и НАТО препятствуют связям с Россией. Эди Рама поправил его: "Мы с НАТО или ЕС не потому, что мы обязаны, а потому, что мы так решили, и мы гордимся тем, что принадлежим к этой большой семье", - написала в Twitter посол США в Албании Юри Ким.

Она добавила хэштег #NATOproud ("НАТО-гордость") к своему сообщению.

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Как цитирует ТАСС, Лавров накануне заявил: "Я уже говорил, что мы готовы развивать отношения настолько интенсивно, насколько это удобно нашим албанским коллегам, но господин премьер-министр вспомнил об обязательствах, которые у них есть перед НАТО и непосредственно перед США как перед союзником. Нам также известно о стремлении Албании войти в состав Евросоюза. Мы это все понимаем, это политическая реальность, но есть масса примеров, когда никакие обязательства, которые я упомянул, не мешают развиваться нормальным и хорошим отношениям".

МИД РФ ранее просил Запад отреагировать на позицию Рамы, который призвал правительства Косова и Албании "начать работу над совместным стратегическим проектом, который объединит албанцев до 2025 года".