Два фрегати РФ вирушили до Сирії, Туреччина вимагає безполітну зону

Два фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами "Калібр-НК" проходять турецькі протоки Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря.

Про це заявив офіційний представник ЧФ Алексєй Рульов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Фрегат "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович", оснащені високоточною зброєю - ракетним комплексом "Калібр-НК", здійснюють плановий перехід з Севастополя в далеку морську зону, де увійдуть до складу сил постійної угруповання Військово-Морського Флоту (ВМФ) в Середземному морі", - сказав Рульов.

Він повідомив, що в ході переходу екіпажі кораблів провели навчання на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі. "Третій фрегат ЧФ цієї серії - "Адмірал Ессен", виконує завдання в Середземному морі з грудня 2019 року", - зазначив представник ЧФ.

Фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" раніше неодноразово брали участь в російській операції на підтримку сирійського диктатора Башара Асада.

Туреччина 28 лютого заявила, що світові держави повинні запровадити безполітну зону в Сирії, щоб захистити сотні тисяч людей, які покинули домівки внаслідок бойових дій, пише Reuters.

Заява пролунала після вбивства 33 турецьких солдатів сирійськими авіаударами в Ідлібі.

Відколи підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових розпочали контрнаступ на сході Ідлібу, російські військові "закрили" повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації.

Туреччина заявила, що через загострення ситуації в Ідлібі більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.