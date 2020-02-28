Два фрегата РФ отправились в Сирию, Турция требует бесполетную зону

Два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Об этом заявил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", осуществляют плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море ", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен" - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского диктатора Башара Асада.

Турция 28 февраля заявила, что мировые державы должны ввести бесполетную зону в Сирии, чтобы защитить сотни тысяч людей, которые покинули дома в результате боевых действий, пишет Reuters.

Это произошло после гибели 33 турецких солдат в результате сирийских авиаударов в Идлибе.

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.