Эрдоган предупредил Москву после гибели турецких военных в Сирии

Турция сообщила о гибели четырех своих военных и ранениях еще девяти в результате обстрела сирийскими правительственными силами северо-западной провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом в понедельник журналистам сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция нанесла ответный удар, поразив 46 сирийских целей. В результате обстрела погибли до 35 сирийских военных, отметил Эрдоган. Сирийские СМИ сообщили, что жертв не было.

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"Те, кто ставит под сомнение нашу решимость, скоро поймут, что допустили ошибку", - сказал Эрдоган. Он предупредил Россию, чтобы она не вмешивалась в отношения Анкары с Дамаском по поводу обстрелов. Он сказал, чтобы "Москва не стояла на пути".

Турция ранее заявляла, что ее войска находятся в Идлибе, чтобы предотвратить столкновения. На прошлой неделе Эрдоган предупредил, что Турция ответит военным путем, если для военных в регионе возникнет угроза.

Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за наступления сирийских войск и их российских союзников против последнего оплота оппозиции в Идлибе.

Турция и Россия, ключевой союзник президента Сирии Башара Асада, подписали соглашение о деэскалации в Идлибе в 2017 году, но договоренности часто нарушались.

Эрдоган обвинил Россию в игнорировании соглашений по Сирии.