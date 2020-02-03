У Ердогана відкинули виправдання Росії після загибелі 6 турецьких військових у Сирії

Туреччина інформувала Росію про свої дії в провінції Ідліб в Сирії, заявив у понеділок речник партії президента Реджепа Таїпа Ердогана, заперечуючи твердження Москви, що її не попереджували про пересування до того, як шестеро турецьких військових були вбиті сирійськими обстрілами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Росія, яка підтримує сирійські урядові сили, заявила, що турецький персонал потрапив під обстріл, оскільки її попередньо не попередили про операції Туреччини в Ідлібі.

"Заява про те, що Росію не поінформували, не є коректною. Туреччина надає регулярну та миттєву інформацію Росії. Вона також повідомила їх про цю останню подію. Це неправда - казати, що інформацію не надавали. Чинні механізми використовувались як завжди", - сказав Омер Челік у Twitter.

Нагадаємо, Туреччина спершу повідомила про загибель 4 своїх військових внаслідок обстрілу сирійськими урядовими силами, однак згодом кількість зросла до 6 осіб.

2 лютого понад 200 одиниць турецької військової техніки 2 лютого в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії режиму Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо.

За даними медіа, турецькі військові намагаються заблокувати поточний наступ сирійської армії на місто-перехрестя Саракіб, розташоване вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4) та шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

31 січня Ердоган заявив, що не виключає можливості проведення нової військової операції, якщо ситуація в Ідлібі не буде врегульована негайно.

Перед цим Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом Асада.