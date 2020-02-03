У Эрдогана отвергли оправдания России после гибели 6 турецких военных в Сирии

Турция информировала Россию о своих действиях в провинции Идлиб в Сирии, заявил в понедельник представитель партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отрицая утверждение Москвы, что ее не предупреждали о передвижении до того, как шесть турецких военных были убиты в результате обстрелов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Россия, которая поддерживает сирийские правительственные силы, заявила, что турецкий персонал попал под обстрел, поскольку ее предварительно не предупредили об операциях Турции в Идлибе.

"Заявление о том, что Россию не уведомили, некорректно. Турция предоставляет регулярную и мгновенную информацию России. Она также сообщила им об этом последнем событии. Это неправда - говорить, что информацию не предоставляли. Действующие механизмы использовались, как всегда", - сказал Омер Челик в Twitter.

Напомним, Турция сначала сообщила о гибели 4 своих военных в результате обстрела сирийскими правительственными силами, однако впоследствии число погибших возросло до 6 человек.

2 февраля более 200 единиц турецкой военной техники 2 февраля въехали на северо-запад Сирии на фоне масштабного продвижения армии режима Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.

По данным СМИ, турецкие военные пытаются заблокировать текущее наступление сирийской армии на город Саракиб, расположенный на пересечении шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

31 января Эрдоган заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в Идлибе не будет урегулирована немедленно.

Перед этим Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.