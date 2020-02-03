Коронавирус: четыре региона Италии просят изолировать возвращающихся из Китая людей

Губернаторы североитальянских регионов написали совместное письмо в Министерство здравоохранения, в котором они призывают временно изолировать людей, в частности итальянских школьников, возвращающихся в Италию после пребывания в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"У нас нет желания политического противостояния или введения людей в гетто", - заявил губернатор Венето Лука Зая, представитель ультраправой партии "Лига".

"Мы просто хотим ответить на тревогу многих родителей, учитывая, что циркуляр (правительства) не предусматривает подобных мер", - заявил он.

Письмо подписали губернаторы региона Венето, Ломбардия, Фриули Венеция Джулия и Трентино Альто Адидже.

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Напомним, в Баварии из-за контакта с инфицированной коронавирусом китаянкой около 90 человек поместили на карантин.

Правительство Италии первым среди стран ЕС объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

Общее количество погибших от новой вспышки коронавируса возросло до 362 человек.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца 2 февраля заявил, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус, и это событие имеет "глобальное значение".