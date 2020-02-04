ЗМІ: США можуть запровадити подальші санкції проти "Північного потоку-2"

Невдовзі США можуть завдати ще одного удару проти російського газопроводу до Німеччини "Північний потік-2".

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на джерела.

"Якщо Росія спробує добудувати кілометри трубопроводу, яких бракує, Палата представників і Сенат готові ухвалити ще один закон про санкції, згідно з дипломатичними колами у Вашингтоні", - йдеться у матеріалі.

Цього разу санкції можуть зачепити європейських інвесторів, які беруть участь у проєкті, або, можливо, компанії, які захочуть придбати газ, якщо він коли-небудь почне надходити.

"Це може статися дуже швидко, кажуть, можливо, у лютому чи березні", - сказано в статті.

Трубопровід за 10 мільярдів доларів ризикує стати інвестиційною руїною на дні Балтійського моря. Але німецький уряд не відмовляється від боротьби. Він досі вважає, що трубопровід може бути завершений у "розумні часові рамки". Лише 150 кілометрів газопроводу, прокладеного між Росією та Німеччиною, досі відсутні.

Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проєкту, Nord Stream 2 AG, є "Газпром". До консорціуму належать французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, який запроваджує, серед іншого, механізм санкцій проти компаній, які будують підводну частину російського газопроводу в Балтійському морі.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу, офіційно заявила про зупинку робіт.

Росія запевнила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

У 2015 році "Газпром" купив багатоцільове судно, яке пізніше отримало назву "Академік Черський". Зараз воно проходить масштабну модернізацію, завершення якої намічене на 2020 рік.

Спочатку введення в експлуатацію "Північного потоку-2" було заплановане на кінець 2019 року. Тепер у Москві й Берліні заявляють, що "Північний потік-2" має бути запущений не пізніше першого кварталу 2021 року.