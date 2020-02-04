СМИ: США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Вскоре США могут нанести еще один удар по российскому газопроводу в Германию "Северный поток-2".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне", - говорится в материале.

На этот раз санкции могут ударить по европейским инвесторам, участвующим в проекте, или, возможно, по компаниям, которые захотят приобрести газ, если он когда-нибудь начнет поступать.

"Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте", - говорится в статье.

Трубопровод за 10 млрд долларов рискует стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Но германское правительство не отказывается от борьбы. Оно до сих пор считает, что трубопровод может быть завершен в "разумные временные рамки". Всего 150 километров газопровода, проложенного между Россией и Германией, до сих пор отсутствуют.

Основателем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG, является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Напомним, президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который вводит, среди прочего, механизм санкций против компаний, строящих подводную часть российского газопровода в Балтийском море.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода, официально заявила об остановке работ.

Россия заверила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позже получило название "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Первоначально ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" был запланирован на конец 2019 года. Теперь в Москве и Берлине заявляют, что "Северный поток-2" должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.