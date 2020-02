Трамп не потиснув руку Пелосі перед зверненням до нації, вона порвала текст його промови

Президент США Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі зі щорічним зверненням до нації, яке запам'ятається його поведінкою і реакцією спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Після прибуття в Конгрес Трамп проігнорував спробу Пелосі потиснути йому руку. Спікер відповіла лише знизуванням плечима.

Перед початком свого виступу Трамп роздав копії своєї доповіді учасникам президії - віцепрезиденту США Майку Пенсу і спікеру Пелосі.

Президент не згадав про імпічмент у своєму виступі. Після закінчення виступу Трампа Пелосі демонстративно розірвала текст його промови. Вона заявила журналістам, що це було "найчемніше, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи".

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P