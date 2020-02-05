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Трамп не потиснув руку Пелосі перед зверненням до нації, вона порвала текст його промови

Середа, 5 лютого 2020, 09:26

Президент США Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі зі щорічним зверненням до нації, яке запам'ятається його поведінкою і реакцією спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Після прибуття в Конгрес Трамп проігнорував спробу Пелосі потиснути йому руку. Спікер відповіла лише знизуванням плечима.

 

Перед початком свого виступу Трамп роздав копії своєї доповіді учасникам президії - віцепрезиденту США Майку Пенсу і спікеру Пелосі.

Президент не згадав про імпічмент у своєму виступі. Після закінчення виступу Трампа Пелосі демонстративно розірвала текст його промови. Вона заявила журналістам, що це було "найчемніше, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи".

Сьогодні відбудеться фінальне голосування в процедурі імпічменту Трампа. Очолюваний республіканцями Сенат, як очікується, виправдає його.

Трампа звинувачують за двома статтями щодо імпічменту — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомлялось, на тлі імпічменту у Трампа рекордний рейтинг за три роки його президентства.

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