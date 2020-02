Трамп не пожал руку Пелоси перед обращением к нации, она порвала текст его речи

Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации, которое запомнится его поведением и реакций спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

После прибытия в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер в ответ лишь пожала плечами.

Перед началом своего выступления Трамп раздал копии доклада заседавшим в президиуме вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Пелоси.

Президент не упомянул об импичменте в своем выступлении. По окончании выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы".

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P