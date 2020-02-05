Трамп не пожал руку Пелоси перед обращением к нации, она порвала текст его речи
Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации, которое запомнится его поведением и реакций спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
После прибытия в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер в ответ лишь пожала плечами.
Перед началом своего выступления Трамп раздал копии доклада заседавшим в президиуме вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Пелоси.
Президент не упомянул об импичменте в своем выступлении. По окончании выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы".
WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P— CBS News (@CBSNews) February 5, 2020
Сегодня состоится финальное голосование в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат США, как ожидается, оправдает его.
Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
Голосование в Сенате положит конец третьему судебному процессу по импичменту президента в истории США накануне бурной избирательной борьбы за Белый дом.
Как сообщалось, на фоне импичмента у Трампа рекордный рейтинг за три года его президентства.
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