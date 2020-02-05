ВР проголосувала за стандарти ЄС у законодавстві про жорстоке поводження з тваринами

Верховна рада прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)".

Як повідомляє "Європейська правда", за відповідний законопроєкт №2351 проголосували 318 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на впровадження гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин та приведення законодавства України у відповідність до Директив ЄС, що регламентують гуманне ставлення до цілого ряду груп сільськогосподарських тварин.

Це Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року стосовно захисту тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб; Директива 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 року про захист тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей; Директива 91/628/ЄС, узгоджена з Директивою 95/29/ЄС, про захист тварин під час перевезення (транспортування).

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Проєктом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, Лісового кодексу, законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну поліцію", "Про Червону книгу України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Законопроєктом забороняється винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Проєктом пропонується заборонити дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

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Документом також передбачається заборонити утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни), а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також заборонити надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

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Документом пропонується заборонити всі види рубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Згідно з проєктом, здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері в межах своєї компетенції визначеної законодавством, має Національна поліція.