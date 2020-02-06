Португалія скасувала "золоті візи" в Лісабоні і Порту

Парламент Португалії 5 лютого схвалив поправку, яка обмежує видачу так званих "золотих віз" за інвестиції у нерухомість вздовж узбережжя, зокрема в Лісабоні і Порту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Крок парламенту означає, що інвестиції в нерухомість будуть визнані відповідними схемі лише щодо внутрішніх муніципалітетів, а також автономних регіонів Азорських островів та Мадейри.

Цей захід спрямований на сприяння інвестиціям у регіонах низької густоти населення та на зменшення тиску на ринки нерухомості, такі як Лісабон та Порту (два найбільші міста Португалії).

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Для Португалії "золота" візова схема проживання для іноземців лише за 2019 рік зібрала 742 млн євро. Найбільше бенефіціарів програми походять з Китаю (4467), Бразилії (863), Туреччини (380), Південної Африки (320) та Росії (296).

Як відомо, Іспанія, Кіпр, Велика Британія та Португалія зібрали найбільше грошей за схемою "золотих віз". За даними Єврокомісії, більшість європейських країн не проводить достатніх перевірок походження багатства людей, які купують громадянство або "золоті візи".

На початку 2019 року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство.