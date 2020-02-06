Скандально избранный премьер немецкой Тюрингии подает в отставку

Либеральный кандидат, избранный премьер-министром в немецкой земле Тюрингия, планирует подать в отставку после того, как поддержка его кандидатуры со стороны ультраправых вызвала скандал по всей стране.

О намерениях Томаса Кеммериха сначала заявила его Свободная демократическая партия (FDP), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сам политик позже заявил, что подает в отставку, описывая этот шаг как "неизбежный".

За Кеммериха 5 февраля проголосовали депутаты от FDP, Христианско-демократической партии Ангелы Меркель и ультраправой "Альтернативы для Германии". Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря AfD.

Читайте также МИД осудил визит ультраправых немецких политиков в ОРДЛО

Избрание Кеммериха разбивает послевоенный консенсус среди устоявшихся партий, избегающих сотрудничества с ультраправыми.

Некоторые высокопоставленные политики ХДС, в частности председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подняли вопрос о новых местных выборах.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что избрание Кеммериха нужно отменить.