Прем'єр-міністр Іспанії: офіційні переговори з Каталонією розпочнуться в лютому

Уряди Іспанії і Каталонії цього місяця розпочнуть офіційні переговори у спробі припинити затяжну політичну кризу в країні.

Про це 6 лютого заявив прем'єр-міністр Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Педро Санчес зробив заяву незабаром після зустрічі з лідером сепаратистів північно-східного регіону Кімом Торрою, прагнучи покращити напружені відносини.

Як і очікувалося, ніяких серйозних проривів зустріч не принесла. Сторони, однак, погодилися розпочати офіційні переговори між їхніми урядами до кінця місяця.

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"Я пропоную, щоб ми починали з початку", - сказав Санчес журналістам після зустрічі. "Щоб відновити діалог у тому місці, де наші шляхи розійшлися… Я прийшов сюди, щоб поговорити. Я ціную тон і готовність президента Торри. Це була поважна розмова двох очільників".

Перед засіданням в уряді Каталонії в центрі Барселони Торра заявив, що наполягає на тому, щоб Санчес дозволив проведення законного референдуму про відокремлення заможного регіону. Уряд Санчеса раніше відхиляв таку можливість.

Минулого місяця Санчес погодився відкрити переговори між своїм центральним урядом та урядом Каталонії в рамках угоди про отримання підтримки деяких депутатів-сепаратистів в парламенті Іспанії, адже потрібно сформувати уряд. Зустріч у четвер з Торрою не вважалася частиною цих переговорів.