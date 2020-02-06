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Премьер-министр Испании: официальные переговоры с Каталонией начнутся в феврале

Четверг, 6 февраля 2020, 16:02

Правительства Испании и Каталонии в этом месяце начнут официальные переговоры в попытке прекратить затяжной политический кризис в стране.

Об этом 6 февраля заявил премьер-министр Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Педро Санчес сделал заявление вскоре после встречи с лидером сепаратистов северо-восточного региона Кимом Торрой, стремясь улучшить напряженные отношения.

Как и ожидалось, никаких серьезных прорывов встреча не принесла. Стороны, однако, согласились начать официальные переговоры между их правительствами до конца месяца.

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"Я предлагаю, чтобы мы начинали с начала", - сказал Санчес журналистам после встречи. "Чтобы возобновить диалог в том месте, где наши пути разошлись... Я пришел сюда, чтобы поговорить. Я ценю тон и готовность президента Торры. Это была важная беседа двух руководителей".

Перед заседанием в правительстве Каталонии в центре Барселоны Торра заявил, что настаивает на том, чтобы Санчес разрешил проведение законного референдума об отделении богатого региона. Правительство Санчеса ранее отклонял такую ​​возможность.

В прошлом месяце Санчес согласился открыть переговоры между своим центральным правительством и правительством Каталонии в рамках соглашения о получении поддержки некоторых депутатов-сепаратистов в парламенте Испании, ведь нужно сформировать правительство. Встреча в четверг с Торрой не считалась частью этих переговоров.

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