Термінал аеропорту Копенгагена частково закрили через пасажирку з Китаю

У п’ятницю вранці частину третього терміналу копенгагенського аеропорту закрили після прибуття китаянки, яка може бути заражена новим коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Жінку відвезли ​​з летовища машиною швидкої допомоги після того, як вона прибула з Китаю через Гельсінкі о 7:40 ранку в п'ятницю.

Читайте також В Хорватію і Чорногорію припинили доставку посилок з Китаю через коронавірус

Після прильоту вона зв'язалася зі співробітниками аеропорту, бо почувала себе недобре. У неї виявили грипоподібні симптоми, що вказувало на можливе зараження коронавірусом.

Невелика частина зони прибуття у третьому терміналі у зв'язку з цим була закрита. На її території розпочали дезінфекцію. На роботу летовища в цілому це не вплинуло.

Аеропорти по всьому світу демонструють особливу обережність, враховуючи ризик міжнародного поширення коронавірусу.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Європі досягла 31.

З початку епідемії померли 634 людини. Вилікувались від вірусу 1543 особи.