В Германии количество больных коронавирус подскочило до 117

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии подскочило до 117 с 66, заявили в воскресенье в Институте Роберта Коха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Немецкий правительственный кризисный комитет расширил инструкции в отношении трансграничных путешествий и отменил главные международные события. Министр здравоохранения посоветовал людям с симптомами простуды держаться подальше от массовых мероприятий.

Более половины случаев - в Северном Рейне-Вестфалии, самой населенной земли Германии, где в понедельник закроются несколько школ и детских садов, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса после того, как в их сотрудников обнаружили положительные результаты тестов.

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Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил газете "Bild am Sonntag", что ожидает, что вакцина против коронавируса будет доступна до конца года.

На вопрос, будет ли Германия готова закрыть города и регионы для контроля над эпидемией, Зеехофер ответил: "Это было бы в последнюю очередь". Он не сказал, что должно произойти с Германией для осуществления таких резких мер.

Напомним, первую смерть от коронавируса зафиксировали в США.