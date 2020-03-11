МЗС звернулось до українців в Італії у зв'язку з карантином

Міністерство закордонних справ України просить українців, які перебувають в Італії, дотримуватись правил карантину, що поширюється на всю територію країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні консульської служби МЗС, оприлюдненому в середу 11 березня.

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Міністерство рекомендує українцям, які вже перебувають в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, уникати безпідставного пересування територією країни і повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі: friend.mfa.gov.ua.

МЗС підкреслює, що правоохоронні органи Італії встановили спеціальні контролі на виїздах з усіх населених пунктів, які перевіряють транспорт, що виїжджає та в'їжджає, з метою з’ясування мети виїзду і в’їзду.

"Для підтвердження мети, на вимогу поліції, слід заповнити спеціальний бланк, де особа бере на себе повну відповідальність за свої дії. При цьому за порушення встановлених заходів передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі на термін від 3 місяців до 3 років", - нагадали в МЗС.

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Громадян України просять чітко дотримуватися обмежувальних заходів і жодним чином не порушувати їх, а також слідувати рекомендаціям, що розроблені міністерством охорони здоров’я Італії.

Інші рекомендації для українських громадян в Італії доступні за цим посиланням.

Детальніше про ситуацію в країні читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".