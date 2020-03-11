МИД обратился к украинцам в ​​Италии в связи с карантином

Министерство иностранных дел Украины просит украинцев, находящихся в Италии, соблюдать правила карантина, который распространяется на всю территорию страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, обнародованном в среду 11 марта.

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Министерство рекомендует украинцам, которые уже находятся в Италии, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать необоснованного передвижения по территории страны и сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе: friend.mfa.gov.ua.

МИД подчеркивает, что правоохранительные органы Италии установили специальный контроль на выездах из всех населенных пунктов, проверяют транспорт с целью выяснения цели выезда и въезда.

"Для подтверждения цели, по требованию полиции, следует заполнить специальный бланк, где лицо берет на себя полную ответственность за свои действия. При этом за нарушение установленных мер предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок от 3 месяцев до трех лет", - напомнили в МИД.

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Граждан Украины просят четко придерживаться ограничительных мер и никоим образом не нарушать их, а также следовать рекомендациям, разработанным министерством здравоохранения Италии.

Другие рекомендации для украинских граждан в Италии доступны по этой ссылке.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".