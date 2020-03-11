В Молдове хотят штрафовать за распространение паники из-за коронавируса

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство хочет ввести штрафы за распространение паники из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Правительство на сегодняшнем заседании должно принять проект закона, который предусматривает наказание для тех, кто провоцирует панику среди населения. По словам Додона, это будут штрафы, но может быть и тюремное заключение.

"Некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды. Но в Министерстве здравоохранения уже напомнили, что когда в 2008 году у нас была чрезвычайная ситуация из-за распространения свинки, тогда заболели более 31 тысячи человек, никто не умер, власть справилась. И потом, когда у нас более 39 тысяч человек заразились гриппом A1H1, тогда тоже система здравоохранения справилась с угрозой", - сказал Додон.

Он добавил, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы экономические агенты не воспользовались паникой среди граждан и не повысили цены на продукты и медицинские товары, на которые сейчас высокий спрос.

"В связи со вчерашней паникой в ​​магазинах хочу подчеркнуть, что для этого нет никаких предпосылок. Нет риска дефицита продуктов", - заверил президент Молдовы.

По состоянию на 11 марта в стране подтверждено заболевание COVID-19 трех человек. В среду по всей Молдове на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".