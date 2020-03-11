SkyUp змінив польотну програму до Італії та Ізраїлю через коронавірус

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві перевізника.

"За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів. Авіаперевізником передбачена безкоштовна процедура зміни дати або повернення коштів за невикористану подорож", - йдеться у повідомленні.

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Наразі SkyUp Airlines виконує рейси до Тель-Авіва із Запоріжжя та Львова. До 16 квітня частота рейсів на цих напрямках буде тимчасово скорочена:

Львів – Тель-Авів – Львів – скасовано 6 рейсів (19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня);

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя – скасовано 5 рейсів (15, 22,29 березня, 5, 12 квітня);

Харків – Тель-Авів – Харків – польотну програму, початок якої було заплановано на 29 березня, скасовано повністю.

На деяких італійських напрямках відкладається старт польотної програми:

Київ – Рим, Бергамо, Болонья, Піза – старт польотів 1 червня 2020;

Київ – Барі – старт польотів 1 травня 2020;

Львів – Рим, Бергамо - старт польотів 1 червня 2020.

Виконання рейсів до Неаполя продовжиться без змін. Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30 травня 2020, а також до Катанії (початок 26 травня) поки що лишається без змін.

Квитки на скасовані рейси можна безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".