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Иран говорит, что согласен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета

Среда, 11 марта 2020, 19:26

Иран заявил, что согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752.

Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает "Европейская правда".

"Важный результат по PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале (заявил): Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Шевченко в своем Twitter.

Ранее иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, сбили вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

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