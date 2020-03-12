Україна і Британія невдовзі можуть підписати Угоду про стратегічне партнерство - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив про суттєвий прогрес у переговорах з Великою Британією щодо нової угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією. Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом", - написав Боднар у Twitter.

Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією.

Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом. https://t.co/BEWgYCaJf0 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 12, 2020

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Раніше посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Британія не планує ніяких змін у візовому режимі для громадян України після виходу зі складу Євросоюзу.

Як відомо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестала діяти з 1 лютого, коли Британія вийшла з ЄС.

Президент України Володимир Зеленським підписав указ про введення безвізового режиму в'їзду в Україну для громадян Британії на один рік.

Читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".