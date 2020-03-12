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Украина и Британия вскоре могут подписать Соглашение о стратегическом партнерстве – МИД

Четверг, 12 марта 2020, 14:47

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о существенном прогрессе в переговорах с Великобританией по новому соглашению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Продолжаются продуктивные переговоры в Лондоне относительно нового Соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией. Достигнутый прогресс создает надлежащие основания для подписания Соглашения в ближайшее время", - написал Боднар в Twitter.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который был у нас с ЕС.

Ранее посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Великобритания не планирует никаких изменений в визовом режиме для граждан Украины после выхода из состава Евросоюза.

Как известно, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестала действовать с 1 февраля, когда Великобритания вышла из ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленским подписал указ о введении безвизового режима въезда в Украину для граждан Великобритании на один год.

Читайте подробнее в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

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