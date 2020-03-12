Чехія оголосила надзвичайну ситуацію і ввела прикордонний контроль

Уряд Чехії оголосив надзвичайну ситуацію з 14:00 четверга через поширення коронавірусу в Європі. Обмежувальні заходи діятимуть 30 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky

"Ми прийняли дуже важливе рішення. Рішення про визнання ситуації надзвичайною є правильним, ми робимо все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш на прес-конференції.

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Уряд забороняє театральні, музичні, кіно та інші мистецькі вистави, спортивні, культурні, релігійні, танцювальні та інші подібні заходи, виставки, фестивалі, паломництва, дегустації з 12 березня з 18:00. Будуть закриті ринки та ярмарки, освітні заходи, як державні, так і приватні, за участю одночасно понад 10 осіб.

Заборона не поширюється на зібрання конституційних органів, органів державної влади, судів та інших публічних осіб, що проводяться згідно із законом.

Уряд також забороняє роботу закладів громадського харчування з 20:00 до 6:00.

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Також забороняється відвідування спортивних споруд, тренажерних залів, природних та штучних басейнів, соляріїв, саун, оздоровчих комплексів, музичних та соціальних клубів, розважальних закладів, публічних бібліотек та галерей.

Чехія також запроваджує прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. Кордони будуть перетинатися лише у визначених пунктах пропуску.

З 14 березня уряд розпорядився заборонити в'їзд для всіх іноземців, які приїжджають із районів ризику. Іноземці не зможуть перетнути чесько-австрійський та чесько-німецький кордони.

Це не стосується чеських громадян або іноземців, які мають постійне або тимчасове проживання в Чехії.

З 14 березня уряд заборонив громадянам Чехії їздити до 13 країн з високим ризиком захворювання, в тому числі до низки країн ЄС, таких як Італія, Іспанія, Австрія, Норвегія, Швеція чи Франція.

На сьогодні у Чехії підтверджено 96 випадків захворювання на коронавірус.

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