Португалія оголосила надзвичайні заходи для боротьби з коронавірусом

Португалія оголосила низку надзвичайних заходів після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у країні зросла до 78.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

З понеділка скасовуються всі заняття в школах і вищих навчальних закладах щонайменше до 9 квітня.

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Клуби та бари будуть закриті, робота торгових центрів та інших громадських служб буде обмежена, щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів буде зменшена на третину.

"Перший обов'язок кожного з нас - піклуватися про інших. Щоб уникнути того, що через халатність, невігластво ми піддаємо ризику здоров'я інших. Кожен з нас думає, що він в здоровій ситуації, але правда в тому, що ніхто з нас не знає, чи не є він носієм вірусу, який ненавмисно передається іншому", - сказав прем'єр Антоніу Кошта.

В уряді також заявили, що підготували низку інших обмежень і в разі потреби їх застосують.

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