Португалия объявила чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом

Португалия объявила ряд чрезвычайных мер после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 78.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

С понедельника отменяются все занятия в школах и высших учебных заведениях минимум до 9 апреля.

Читайте также Первый глава европейского правительства самоизолировался из-за коронавируса

Клубы и бары будут закрыты, работа торговых центров и других общественных служб будет ограничена, чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов будет уменьшена на треть.

"Первая обязанность каждого из нас - заботиться о других. Чтобы избежать того, что из-за халатности или невежества мы подвергнем риску здоровье других. Каждый из нас думает, что он в порядке, но правда в том, что никто из нас не знает, не является ли он носителем вируса, который нечаянно передается другому", - сказал премьер Антониу Кошта.

В правительстве также заявили, что подготовили ряд других ограничений и в случае необходимости их применят.

Последние новости о пандемии: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE