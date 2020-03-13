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Президент Румунії доручив сформувати уряд тимчасовому прем'єру

П'ятниця, 13 березня 2020, 16:11

Президент Румунії Клаус Йоганніс у п’ятницю попросив тимчасового прем’єр-міністра Людовика Орбана сформувати уряд і провести парламентське голосування щодо вотуму довіри вже в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я отримав запевнення від усіх партій. Ми прагнемо, щоб парламент проголосував у суботу", - сказав Йоганніс.

Орбан заявив раніше цього ж дня, що він і весь його кабінет підлягають карантину після контакту з сенатором, у якого згодом підтвердили наявність коронавірусу.

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Напередодні кандидат в прем'єр-міністри Флорін Кицу відмовився очолювати уряд, про що стало відомо за кілька хвилин до запланованого парламентського голосування щодо висловлення довіри його кабінету.

Кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу раніше висунув Йоганніс, доручивши йому сформувати перехідний уряд до парламентських виборів в листопаді.

Румунією керує тимчасовий центристський уряд прем'єр-міністра Людовика Орбана, який має обмежені повноваження після того, як йому висловили недовіру в лютому.

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