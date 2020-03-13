Президент Румынии поручил сформировать правительство временному премьеру

Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу попросил временного премьер-министра Людовика Орбана сформировать правительство и провести парламентское голосование по вотуму доверия уже в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я получил заверения от всех партий. Мы хотим, чтобы парламент проголосовал в субботу", - сказал Йоханнис.

Орбан заявил ранее в этот же день, что он и весь его кабинет подлежат карантину после контакта с сенатором, у которого впоследствии подтвердили наличие коронавируса.

Накануне кандидат в премьер-министры Флорин Кицу отказался возглавлять правительство, о чем стало известно за несколько минут до запланированного парламентского голосования о выражении доверия его кабинету.

Кандидатуру и.о. министра финансов Флорина Кицу ранее выдвинул Йоханнис, поручив ему сформировать переходное правительство до парламентских выборов в ноябре.

Румынией руководит временное центристское правительство премьер-министра Людовика Орбана, имеющего ограниченные полномочия после того, как ему выразили недоверие в феврале.