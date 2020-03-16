Что делать украинцам, если застряли за границей, а срок действия визы заканчивается: разъяснения МИД
МИД просит граждан Украины, которые, находясь за границей, не могут вернуться в страну и столкнулись с окончанием срока действия визы, предоставить украинскому посольству в стране пребывания копии своих документов.
Об этом говорится в разъяснениях МИД по поводу пандемии коронавируса, пишет "Европейская правда".
"В вашей ситуации необходимо предоставить посольству Украины копии ваших документов и информацию о вашем местонахождении.
На основании полученных данных посольство обратится к официальным органам по месту пребывания, с просьбой оказать вам помощь в решении административных вопросов. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций", - отметили в министерстве.
Напомним, с 16 марта Украина ограничила количество пунктов пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться на родину.
С 17 марта Украина останавливает международное пассажирское сообщение, в частности авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение".
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