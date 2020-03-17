Прем’єр Чехії закликає ЄС відкласти "зелену угоду" у зв’язку з коронавірусом

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликає ЄС відкласти імплементацію "зеленої угоди", спрямованої на скорочення викидів парникових газів, у зв’язку з викликами, зумовленими новим коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Європі варто зараз забути про "зелену угоду" і сфокусуватися на боротьбі коронавірусом…Європа зараз є епіцентром поширення коронавірусу у світі", - зазначив Бабіш.

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Як саме "зелена угода" пов’язана з коронавірусом, він не прокоментував.

У березні ЄС презентував проєкт "зеленої угоди". У ній, зокрема, передбачається зобов’язання учасників досягти нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Окремі країни ЄС, запропонували менш амбітні цілі, оскільки їхній енергетичний сектор значною мірою залежить від вугілля. Серед них і Чехія, в енергетичному секторі якої найбільшу частку складають атомна електроенергія та вугілля.

Станом на 17 березня, у Чехії зареєстрували понад 340 випадків інфікування новим корона вірусом COVID-19. Жоден з пацієнтів не помер, троє вже одужали.

Для протидії поширенню коронавірусу, Чехія закрила кордони для іноземців та обмежила пересування громадян всередині країни. Не працюють школи, культурні установи, більшість магазинів.

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