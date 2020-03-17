Премьер Чехии призывает ЕС отложить "зеленое соглашение" в связи с коронавирусом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призывает ЕС отложить имплементацию "зеленого соглашения", направленного на сокращение выбросов парниковых газов, в связи с вызовами, обусловленными новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Европе стоит сейчас забыть о "зеленом соглашении" и сфокусироваться на борьбе с коронавирусом... Европа сейчас является эпицентром распространения коронавируса в мире", - отметил Бабиш.

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Как "зеленое соглашение" связано с коронавирусом, он не прокомментировал.

В марте ЕС представил проект "зеленого соглашения". В нем, в частности, предусматривается обязательство участников достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Отдельные страны ЕС предложили менее амбициозные цели, поскольку их энергетический сектор в значительной степени зависит от угля. Среди них и Чехия, в энергетическом секторе которой наибольшую долю составляют атомная электроэнергия и уголь.

По состоянию на 17 марта в Чехии зарегистрировали более 340 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Ни один из пациентов не умер, трое уже выздоровели.

Для противодействия распространению коронавируса Чехия закрыла границы для иностранцев и ограничила перемещение граждан внутри страны. Не работают школы, культурные учреждения, большинство магазинов.

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