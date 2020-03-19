Столтенберг призвал страны НАТО не уменьшать расходы на оборону из-за коронавируса

Страны НАТО должны придерживаться принятых ранее обязательств относительно расходов на оборону, несмотря на финансовые потери из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад за 2019 год.

"Очевидно, что будут значительные экономические последствия из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В краткосрочной перспективе будут суровые последствия, которые скажутся на бюджетах стран…Но не будем забывать, что, когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире. Эта ситуация остается неизменной, поэтому я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам", - сказал он.

По словам Столтенберга, инвестиции в оборону необходимы даже в таких ситуациях, как сегодня.

"Мы видим, что во многих странах НАТО военные предоставляют дополнительную поддержку гражданскому обществу логистикой, военными госпиталями, медицинскими возможностями. Военных привлекают для дезинфекции публичных мест и контроля на границах ", - добавил он.

Столтенберг сообщил, что оборонные расходы НАТО в 2019 году выросли на 4,6%.

Ранее генсек заявил, что вспышка коронавируса не влияет на способность Североатлантического альянса проводить свои миссии и обеспечивать защиту союзников.