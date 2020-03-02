Португалія та Андорра виявили перші випадки коронавірусу

Ще дві країни Європи, Португалія та Андорра, підтвердили виявлення перших випадків коронавірусу на своїй території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на західні ЗМІ.

У Португалії заразились двоє людей, підтвердили у міністерстві охорони здоров’я країни.

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Перший випадок виявлений у 60-річного чоловіка, який нещодавно їздив до північної Італії у відпустку. Другий - у 33-річного чоловіка, який повернувся з Іспанії.

Обох доправили до лікарні в Порту, повідомляє Renascensa, їхній стан стабільний.

В Андоррі захворів 20-річний чоловік, який недавно повернувся з Мілана. У нього легкі симптоми, повідомляє англомовна служба DW.

Нагадаємо, в Італії, де зареєстрована найбільша кількість інфікованих новим коронавірусом, хворих вже 1694 осіб. 83 пацієнти одужали, померли 34 людини.