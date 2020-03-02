Португалия и Андорра выявили первые случаи коронавируса

Еще две страны Европы, Португалия и Андорра, подтвердили обнаружение первых случаев коронавируса на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.

В Португалии заразились два человека, подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

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Первый случай выявлен у 60-летнего мужчины, который недавно ездил в Северную Италию в отпуск. Второй - у 33-летнего мужчины, который вернулся из Испании.

Оба доставлены в больницу в Порту, сообщает Renascensa, их состояние стабильное.

В Андорре заболел 20-летний мужчина, который недавно вернулся из Милана. У него легкие симптомы, сообщает англоязычная служба DW.

Напомним, в Италии, где зарегистрировано наибольшее количество инфицированных новым коронавирусом, больных уже 1694 человек. 83 пациента выздоровели, умерли 34 человека.