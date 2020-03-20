У Ватикані дозволили дистанційно відпускати гріхи хворим на коронавірус

Католицька церква прийняла рішення за певних умов відпускати гріхи вірянам, які захворіли на новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з декретом, опублікованим 20 березня Ватиканом, це стосується також медиків, та вірян, які доглядають за рідними, хворими на коронавірус, і тих, хто молиться за одужання хворих та швидше завершення пандемії.

Щоб отримати відпущення гріхів, хворим потрібно прочитати певну кількість молитов, або дистанційно взяти участь у найважливіших богослужіннях.

Тим, хто молиться за здоров’я медиків, потрібно також читати Біблію "щонайменш протягом пів години".



Як повідомлялося раніше, Європа обігнала Китай за кількістю діагностованих хворих на коронавірус.



За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, станом на ранок 19 березня 82 869 осіб інфіковані коронавірусом, 4089 - померли.



В Італії від коронавірусу померли вже більше 3400 осіб, зафіксовано більше 41 тисячі випадків інфікування. В Іспанії кількість хворих на COVID-19 перевищила 17 тисяч осіб. У Німеччині лише за минулу добу зареєстрували 3 тисячі нових випадків.

У самому Ватикані підтверджено один випадок захворювання на коронавірус.