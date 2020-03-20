В Ватикане позволили дистанционно отпускать грехи больным коронавирусом

Католическая церковь приняла решение при определенных условиях отпускать грехи верующим, которые заразились новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно декрету, опубликованному 20 марта Ватиканом, это касается также медиков, и верующих, ухаживающих за родными, больными коронавирусом, и тех, кто молится за выздоровление больных и скорейшее завершение пандемии.

Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв, или дистанционно принять участие в важнейших богослужениях.

Тем, кто молится за здоровье медиков, нужно также читать Библию "как минимум в течение получаса".

Как сообщалось ранее, Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на утро 19 марта 82 869 человек инфицированы коронавирусом, 4089 - умерли.

В Италии от коронавируса умерли уже более 3400 человек, зафиксировано более 41 000 случаев инфицирования. В Испании количество больных COVID-19 превысило 17 000 человек. В Германии только за минувшие сутки зарегистрировали 3000 новых случаев.

В самом Ватикане подтвержден один случай заболевания коронавирусом.