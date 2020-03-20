Прем’єр Нідерландів доручив боротись з коронавірусом представнику опозиції

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте призначив представника опозиційного табору міністром з питань медичної допомоги, який відповідатиме за боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

Нагадаємо, попередній міністр Бруно Брюінз подав у відставку напередодні. Він залишив посаду через виснаження після того, як знепритомнів у парламенті під час дискусії щодо боротьби з коронавірусом.

У п’ятницю прем’єр Марк Рютте оголосив, що цю посаду на наступні три місяці обійме Мартін ван Рійн, член опозиційної Партії праці (PvdA).

Рютте заявив, що радий, що ван Рійн у команді, оскільки він виявився доступний і прем’єр "надзвичайно довіряє йому".

"Ця криза настільки велика, що колір партії зараз не має значення", - сказав Рютте, повідомляючи про призначення.

Лідер PvdA Лодевек Ашер теж схвалив призначення. "Якщо є національна криза, ви допомагаєте, де можете. Я пишаюся всіма, хто крокує вперед у цей важкий час. Удачі, Мартін ван Рійн", - прокоментував політик.

Ван Рійн є головою групи лікарень Reinier Hage і був відповідальним за кілька основних змін у нідерландській системі охорони здоров'я, як молодший міністр у минулому. Він також обіймав вищі посади в міністерстві охорони здоров'я.