Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000

Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки






Прем’єр Нідерландів доручив боротись з коронавірусом представнику опозиції

П'ятниця, 20 березня 2020, 18:09

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте призначив представника опозиційного табору міністром з питань медичної допомоги, який відповідатиме за боротьбу з коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

Нагадаємо, попередній міністр Бруно Брюінз подав у відставку напередодні. Він залишив посаду через виснаження після того, як знепритомнів у парламенті під час дискусії щодо боротьби з коронавірусом. 

Читайте також
Три сценарії протидії епідемії: чому Нідерланди не перекриватимуть кордони через коронавірус

У п’ятницю прем’єр Марк Рютте оголосив, що цю посаду на наступні три місяці обійме Мартін ван Рійн, член опозиційної Партії праці (PvdA). 

Рютте заявив, що радий, що ван Рійн у команді, оскільки він виявився доступний і прем’єр "надзвичайно довіряє йому".

"Ця криза настільки велика, що колір партії зараз не має значення", - сказав Рютте, повідомляючи про призначення. 

Лідер PvdA Лодевек Ашер теж схвалив призначення. "Якщо є національна криза, ви допомагаєте, де можете. Я пишаюся всіма, хто крокує вперед у цей важкий час. Удачі, Мартін ван Рійн", - прокоментував політик. 

Ван Рійн є головою групи лікарень Reinier Hage і був відповідальним за кілька основних змін у нідерландській системі охорони здоров'я, як молодший міністр у минулому. Він також обіймав вищі посади в міністерстві охорони здоров'я.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Нідерланди
powered by lun.ua