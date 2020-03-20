Премьер Нидерландов поручил бороться с коронавирусом представителю оппозиции

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначил представителя оппозиционного лагеря министром по вопросам медицинской помощи, который будет отвечать за борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

Напомним, предыдущий министр Бруно Брюинз подал в отставку накануне. Он покинул пост из-за истощения после того, как потерял сознание в парламенте во время дискуссии по борьбе с коронавирусом.

В пятницу премьер Марк Рютте объявил, что должность на следующие три месяца займет Мартин ван Рийн, член оппозиционной Партии труда (PvdA).

Рютте заявил, что он рад ван Рийну в команде, поскольку он оказался доступен и премьер "очень доверяет ему".

"Этот кризис столь серьезный, что цвет партии сейчас не имеет значения", - сказал Рютте, сообщая о назначении.

Лидер PvdA Лодевек Ашер тоже одобрил назначение. "Если есть национальный кризис, вы помогаете, где можете. Я горжусь всеми, кто шагает вперед в это трудное время. Удачи, Мартин ван Рийн", - прокомментировал политик.

Ван Рийн является председателем группы больниц Reinier Hage и был ответственным за несколько основных изменений в нидерландской системе здравоохранения, будучи младшим министром в прошлом. Он также занимал высокие должности в министерстве здравоохранения.