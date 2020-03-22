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Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении

Воскресенье, 22 марта 2020, 16:57

Президент Болгарии Румен Радев частично наложил вето на закон о чрезвычайном положении, ведение которого было предложено для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Президент подверг критике меры, предусмотренные в законе, которые ограничивают право на свободу слова и отсутствие адекватных мер для поддержки населения от бедности. Радев предупредил, "что голод победит страх".

По его словам, закон перерос в предложения, которые не имеют ничего общего с коронавирусом.

"Давайте не будем забывать, что у нас есть будущее после чрезвычайного положения. Нехватку персонала и недостатки в системе здравоохранения пытались компенсировать это ограничениями", - сказал Радев.

Он заявил, что видит опасность наказания любого свободомыслия и инакомыслия, так как меры в законе о чрезвычайном положении остаются в силе даже после его завершения.

Радев раскритиковал ряд экономических норм закона и другие положения документа, в частности, выступив против полной блокады движения и выразив недовольство ростом полномочий военных.

Глава государства выразил надежду, что депутаты учтут его рекомендации и добавят дополнительные меры.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.

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