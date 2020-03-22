Карантин в Италии: пустые миланские парки заполонили зайцы

Жительница Милана опубликовала фотографии диких зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Corriera dela Serra.

Милан является столицей Ломбардии, этот регион больше всего страдает от вспышки коронавируса. Вчера здесь запретили даже физические упражнения на улице и даже в одиночку.

Граждане должны оставаться дома: этого требуют ограничительные меры, введенные правительством для сдерживания чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

Жительница Милана Сабрина Баронио сфотографировала десятки зайцев в зеленой зоне в северо-западных пригородах города.

По ее словам, в прошлом здесь уже видели зайцев, но обычно по вечером или по ночам. Теперь животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.

"Конечно, есть красота природы, которая возвращается, которая восстанавливает мир. Но для меня это прежде всего тревожно. Когда я делала эти снимки (20 марта, - ред.), я насчитала 25 животных. В промышленной зоне. Средь бела дня. И пространство, которое я сфотографировала, довольно мало. К настоящему времени зайцы все время здесь, если вы приблизитесь, они не испугаются. Повседневная жизнь теперь такова. Это апокалиптическая сцена...Люди исчезают с улиц во время войны, голода...", - сказала она.

Как известно, Ломбардия больше всего пострадала от распространения вируса - в регионе умерли 3095 человек. Карантин в регионе ввели 8 марта. Всего в Италии более 53 тысяч инфицированных, 6000 пациентов вылечились.

Напомним, в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте приказал закрыть все предприятия в стране, которые не относятся к жизненно необходимым сферам.