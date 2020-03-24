В Мюнхене мужчина облизывал автомат для билетов "для распространения коронавируса"

Немецкая полиция арестовала в Мюнхене мужчину за то, что он облизывал автомат для покупки билетов в метро, ​​утверждая, что он пытался распространить коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

33-летний мужчина публиковал в Интернете видео, на которых он облизывает билетные автоматы и поручни метро, ​​а также поручни эскалатора. Он заявил, что хочет распространить коронавирус.

Мужчину и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Пресс-секретарь полиции сказала, что неясно, действительно ли преступник заражен COVID-19. Задержанному провели тест на коронавирус.

На всей территории Германии введены карантинные ограничения, включая закрытие всех школ и запрет на встречи более двух человек, поскольку власти пытаются установить контроль над распространением коронавируса в стране.

В Германии зарегистрировано более 27 000 подтвержденных случаев COVID-19, и по состоянию на полдень понедельника было зарегистрировано более 100 погибших.