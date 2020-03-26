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Міністерську зустріч НАТО проведуть у форматі телеконференції через коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 12:25

Міністр закордонних справ країн НАТО  у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі проведуть зустріч за допомогою телеконференції.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі НАТО.

"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ буде проведено за допомогою безпечної телеконференції 2 квітня 2020 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.

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В Альянсі нагадали, що у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вживаються запобіжні заходи для обмеження подальшого поширення вірусу COVID-19, включаючи обмежений доступ для відвідувачів, засобів масової інформації та другорядного персоналу.

Також наголошується, що представники ЗМІ не матимуть фізичного доступу в штаб-квартиру НАТО для висвітлення зустрічі на рівні міністрів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 19 березня представляв у штаб-квартирі свій щорічний звіт за 2019 рік і вперше в історії це було зроблено через відеоконференцію, а питання ставилися по Skype.

Він заявив, що спалах коронавірусу не впливає на здатність Північноатлантичного альянсу проводити свої місії і забезпечувати захист союзників.

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