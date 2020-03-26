Министерскую встречу НАТО проведут в формате телеконференции из-за коронавируса

Министр иностранных дел стран НАТО проведут в связи с распространением коронавируса в Европе проведут встречу посредством телеконференции.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проведено посредством безопасной телеконференции в четверг 2 апреля 2020 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

В Альянсе напомнили, что штаб-квартире НАТО в Брюсселе предпринимаются меры предосторожности для ограничения дальнейшего распространения вируса COVID-19, включая ограниченный доступ для посетителей, средств массовой информации и второстепенного персонала.

Также отмечается, что представители СМИ не будут иметь физического доступа в штаб-квартиру НАТО для освещения встречи на уровне министров.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта представлял в штаб-квартире свой ежегодный отчет за 2019 и впервые в истории это было сделано через видеоконференцию, а вопросы ставились по Skype.

Он заявил, что вспышка коронавируса не влияет на способность Североатлантического альянса проводить свои миссии и обеспечивать защиту союзников.