Подав у відставку міністр охорони здоров'я Румунії, який хотів масових перевірок на коронавірус 

Міністр охорони здоров'я Румунії Віктор Костаке подав у відставку в розпал коронавірусної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Прем’єр-міністр Людовік Орбан, за даними ЗМІ, сам попросив Костаке покинути пост.

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Це сталося після того, як міністр зажадав перевірити всіх жителів Бухареста на коронавірус. Це б вимагало від 2 до 4 мільйонів тестів, тоді як поточна потужність тестування в Румунії складає менше ніж 2 тисячі на день.

Окрім того, багато румунських лікарень зіткнулися з великими проблемами, оскільки лікарі та медсестри заразилися COVID-19 через пацієнтів, яких вчасно не перевірили на вірус. Найбільші проблеми - у Сучаві, де повітовий госпіталь закрили для дезінфекції. Там заразилися понад 80 лікарів та медсестер.

Румунський прем'єр запропонував очолити міністерство Нелу Тетару, який зараз займає посаду держсекретаря МОЗ. За словами Людовіка Орбана, він "був на передовій у боротьбі проти нового коронавірусу" і добре знайомий зі стратегією.

Станом на 26 березня в Румунії зафіксовано 906 випадків зараження коронавірусом. Померло 17 осіб.

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