Подал в отставку министр здравоохранения Румынии, требовавший массовых проверок на коронавирус

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке подал в отставку в разгар коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

Премьер-министр Людовик Орбан, по данным СМИ, сам попросил Костаке покинуть пост.

Читайте также Меркель провели повторное тестирование на коронавирус

Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это бы потребовало от 2 до 4 миллионов тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет менее 2000 в день.

Кроме того, многие румынские больницы столкнулись с большими проблемами, поскольку врачи и медсестры заразились COVID-19 от пациентов, которых вовремя не проверили на вирус. Наибольшие проблемы - в Сучаве, где госпиталь закрыли для дезинфекции. Там заразились более 80 врачей и медсестер.

Румынский премьер предложил возглавить министерство Нелу Тетару, который сейчас занимает должность госсекретаря МОЗ. По словам Людовика Орбана, он "был на передовой в борьбе против нового коронавируса" и хорошо знаком со стратегией.

По состоянию на 26 марта в Румынии зафиксировано 906 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек.

Читайте также: Премьер из карантина: как пандемия подарила румынской оппозиции шанс на реванш