Подал в отставку министр здравоохранения Румынии, требовавший массовых проверок на коронавирус
Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке подал в отставку в разгар коронавирусного кризиса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.
Премьер-министр Людовик Орбан, по данным СМИ, сам попросил Костаке покинуть пост.
Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это бы потребовало от 2 до 4 миллионов тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет менее 2000 в день.
Кроме того, многие румынские больницы столкнулись с большими проблемами, поскольку врачи и медсестры заразились COVID-19 от пациентов, которых вовремя не проверили на вирус. Наибольшие проблемы - в Сучаве, где госпиталь закрыли для дезинфекции. Там заразились более 80 врачей и медсестер.
Румынский премьер предложил возглавить министерство Нелу Тетару, который сейчас занимает должность госсекретаря МОЗ. По словам Людовика Орбана, он "был на передовой в борьбе против нового коронавируса" и хорошо знаком со стратегией.
По состоянию на 26 марта в Румынии зафиксировано 906 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек.
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